Родственники моряков «Фаины» считают, что на них просто наплевали

Родственники моряков “Фаины” считают, что пришло время поставить вопрос: “есть ли гражданство (Украины – ред.) у нас”. Об этом заявила Ольга Гиржева – мать моториста Артема Гиржева в прямом эфире программы “Шустер live” на ТРК “Украина”.

Госпожа Гиржева считает, что экипаж “Фаины” и их родственники, которые в Украине безрезультатно добиваются внимания чиновников к проблеме освобождения экипажа судна, на самом деле имеют украинское гражданство только на бумаге. “Мы не чувствуем, что мы – граждане Украины. В Конституции Украины в третьей статье написано, что обязаны заботиться о гражданах, которые находятся за рубежом. Где эта забота? Где? Если взять за сто процентов – и одного процента этого нет... Мы чувствуем, что на нас наплевали – простите меня за слово такое. Наплевали и совсем не чувствуют, что есть "Фаина”, - заявила Ольга Гиржева.

К этому женщина добавила, что она и родственники других членов экипажа по просьбе трех чиновников из МИД молчали два с половиной месяца. Это были "глава консульской службы МИД Украины Сергей Алексеевич Погорельцев, это Сергей Николаевич Бородинков, это Александр Иванович Науменко..., - перечислила чиновников госпожа Гиржева. “Нас просили: "Не обращайтесь в средства массовой информации: вы мешаете переговорам". Мы молчали. Но сколько же можно молчать? Ну четыре же месяца!” (экипаж судна “Фаина” находится в пиратском плену – ред.)