Болгария будет покупать азербайджанский газ

Болгария начнет импорт азербайджанского газа, говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении правительства Болгарии.

"Премьер-министр Сергей Станишев договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, что на следующей неделе газовые компании двух стран начнут переговоры о поставках 1 миллиарда кубометров природного газа в год", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Предполагается, что поставки газа могут начаться в 2010 году.

"Без сомнения, прошедший газовый кризис дал нам политический толчок к этому проекту", - сказал Станишев, который участвует в саммите стран-участников проекта газопровода "Набукко" в Будапеште.