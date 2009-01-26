Киевэнерго возобновила энергоснабжение некоторым должникам

Акционерная компания “Киевэнерго” сегодня возобновила энергоснабжение некоторым заведениям, которые финансируются из городского бюджета и были отключены 22 января.

Электроснабжение возобновлено под личную ответственность и гарантию Киевской городской государственной администрации уплатить часть средств до конца января, сообщили УНИАН в пресс-службе “Киевэнерго” со ссылкой на коммерческого директора АК Сергея ЧЕХА.

Он добавил, что “с районными бюджетами мы решаем эти вопросы напрямую”.

“К сожалению, - констатировал С.ЧЕХ, - именно крайние меры в отношении самых больших должников оказались действенными. Только после отключения электро- и теплоснабжения они начали перечисление средств и составление графиков погашения задолженности".

По данным АК "Киевэнерго", компания возобновила снабжение тепла и электроэнергии и заведениям, которые рассчитываются за долги.

Теперь долг потребителей за тепловую и электрическую энергию перед АК "Киевэнерго" превышает 1,3 млрд. грн.

Самым большим должником за потребление электроэнергии остается "Киевводоканал". Общий долг АК "Киевводоканала" составляет свыше 438 млн. грн. Из них 412, 392 млн. грн. – долг на конец 2008 года, и еще 26 млн. грн. – за потребление электричества в январе этого года. Из-за большой суммы долга и неспособности руководства компании решать проблему АК "Киевэнерго" официальным письмом предупредила руководство ОАО АК "Киевводоканал" о прекращении электроснабжения с 10.00 27 января, напомнили энергетики.

По данным пресс-службы "Киевэнерго", сегодня, 26 января, была достигнута договоренность между руководством "Киевэнерго" и "Киевводоканала" о выплате части задолженности за потребление электроэнергии до 27 января. “Киевводоканал” до завтрашнего дня обещает выплатить часть средств, а также готовит официальное письмо с просьбой утвердить график погашения задолженности. При этом возможность лишения "Киевводоканала" электричества не исключается, подчеркнули в “Киевэнерго”.

"Теперь остановились на том, что "Киевводоканал" в срочном порядке оплатит 20 млн. грн., что меньше, чем стоимость месячного потребления электроэнергии компанией. По основной части долга "Киевэнерго" ожидает от "Киевводоканала" четкого графика уплаты долгов и официальных гарантий выполнения своих обязательств", - отметил С.ЧЕХ.