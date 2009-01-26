Завтра в Киеве будет «лондонская» погода

Завтра, 27 января, на территории Украины сохранится дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, временами туман; на дорогах Левобережья и карпатского региона местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток составит 0-5° тепла, в южной части днем до 8° тепла, в западных областях ночью местами до 2° мороза; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем до 12°.

Завтра в столице также небольшой дождь. Временами туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

По Киевской области сохранится облачная погода, небольшой дождь. Температура в течение суток 0-4° тепла.