Завтра в Киеве будет «лондонская» погода
13:44, 26 января 2009Общество
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Прогноз на 27 января
Завтра, 27 января, на территории Украины сохранится дождливая погода.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, временами туман; на дорогах Левобережья и карпатского региона местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток составит 0-5° тепла, в южной части днем до 8° тепла, в западных областях ночью местами до 2° мороза; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем до 12°.
Завтра в столице также небольшой дождь. Временами туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.
По Киевской области сохранится облачная погода, небольшой дождь. Температура в течение суток 0-4° тепла.
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