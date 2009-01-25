Во Львове сегодня - Праздник Пампушки
03:37, 25 января 2009Общество
1713
Можно и попробовать, и приготовить
Во Львове сегодня отметят Праздник Пампушки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, торжественное открытие Праздника Пампушки состоится на площади перед Оперным театром, а само действо - в Шевченковской роще Львова.
Участники праздника смогут попробовать пампушки, приготовленные по разным рецептам, и принять участие в их приготовлении.
«Прошлогоднее приготовление и потребление пампушек во время рождественских праздников прямо на улицах старинного Львова настолько увлекло львовян, что в этом году оно переросло в отдельный праздник – Праздник Пампушек», - отметили в пресс-службе Львовского горсовета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter