Во Львове сегодня - Праздник Пампушки

Во Львове сегодня отметят Праздник Пампушки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, торжественное открытие Праздника Пампушки состоится на площади перед Оперным театром, а само действо - в Шевченковской роще Львова.

Участники праздника смогут попробовать пампушки, приготовленные по разным рецептам, и принять участие в их приготовлении.

«Прошлогоднее приготовление и потребление пампушек во время рождественских праздников прямо на улицах старинного Львова настолько увлекло львовян, что в этом году оно переросло в отдельный праздник – Праздник Пампушек», - отметили в пресс-службе Львовского горсовета.