Во Львове сегодня - Праздник Пампушки

03:37, 25 января 2009
Общество
1713

Можно и попробовать, и приготовить

Во Львове сегодня отметят Праздник Пампушки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, торжественное открытие Праздника Пампушки состоится на площади перед Оперным театром, а само действо - в Шевченковской роще Львова.

Участники праздника смогут попробовать пампушки, приготовленные по разным рецептам, и принять участие в их приготовлении.

«Прошлогоднее приготовление и потребление пампушек во время рождественских праздников прямо на улицах старинного Львова настолько увлекло львовян, что в этом году оно переросло в отдельный праздник – Праздник Пампушек», - отметили в пресс-службе Львовского горсовета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter