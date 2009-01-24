Сегодня в Украину возвращаются 23 эвакуированных из Сектора Газа украинца

16:34, 24 января 2009
Общество
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Прилетают в Борисполь

Сегодня в 16.35 рейсом Амман-Киев в международный аэропорт «Борисполь» планируется прибытие эвакуированных из Сектора Газа граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в аэропорту граждан Украины встречают представители МИД Украины, в частности директор Департамента консульской службы Сергей ПОГОРЕЛЬЦЕВ и представители консульского отдела в аэропорту «Бориспіль».

Как сообщал УНИАН, 22 января начался четвертый этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа, в рамках которого на Родину прибудет 23 человека (7 взрослых и 16 детей).

Справка УНИАН. Конфликт между Израилем и палестинской группировкой “ХАМАС” начался в конце прошлого года и продолжался три недели. Поздно вечером 17 января Израиль в одностороннем порядке прекратил боевые действия в Секторе Газа, завершив трехнедельную операцию против палестинских боевиков, которая унесла жизни 1,3 тысяч палестинцев и 13 израильтян.

Во время боевых действий дипломатические учреждения эвакуировали граждан Украины из Сектора Газа.

Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) опубликовало предварительные данные об убытках, которые исчисляются 1,9 млрд. долларов США.

 

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