В центрах занятости всё больше вакансий и меньше обращений

В январе наблюдается уменьшение количества ежедневных обращений в центры занятости.

Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

«В ноябре средний приток ежедневный в центры занятости был 8 тысяч, в декабре – 9 тысяч, сейчас 2 тысячи», - сказала она.

В частности, Л.ДЕНИСОВА сообщила, что если по прогнозам Минтруда на 1 января количество украинцев, обратившихся в центры занятости, ожидалось на уровне 940 тыс., то по состоянию на 22 января, данная цифра составляла 932 тыс.

В тоже время министр отметила увеличение количества вакансий в центрах занятости.