Нападавший с ножом на детей не был ни пьяным, ни сумасшедшим

В результате нападения злоумышленника на ясли в бельгийском городе Дендермонд погибли двое детей и один взрослый, сообщает агентство AP со ссылкой на представителей местной полиции. Ранее сообщалось о четырех и даже о пяти погибших.

По уточненным данным, еще 10 детей и двое взрослых получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Ранее сообщалось, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, однако представитель одной из местных больниц сообщил агентству, что на вечер пятницы состояние всех раненых оценивается как стабильное. Всего в момент нападения в яслях находился 21 ребенок – девять из них не пострадали.

Как сообщает агентство France Presse, представитель прокуратуры на пресс-конференции опроверг ранее появившуюся информацию о том, что напавший на ясли мужчина страдает психическим расстройством. По словам прокурора, нападавшему 20 лет, а не 28, как сообщалось ранее, и в момент совершения преступления он был трезв.

Лента.ру