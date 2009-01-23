В ГПУ не исключают, что в авто под Киевом нашли обгоревшее тело судьи ВХС

В Генеральной прокуратуре Украины не исключают, что обгоревшее тело человека, найденное под Киевом в автомобиле, владельцем которого является один из судей Высшего хозяйственного суда Украины, принадлежит именно этому судье.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение сегодня на брифинге в Киеве сделал заместитель генерального прокурора Виктор КУДРЯВЦЕВ.

«По факту гибели этого судьи возбуждено уголовное дело, рассмотрение его проводит Главное следственное управление МВД», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 января Дарницкое районное управление милиции Киева возбудило уголовное дело по факту убийства человека, обгоревшее тело которого было найдено накануне возле пгт Подлески в автомобиле, который принадлежит одному из судей Высшего хозяйственного суда Украины.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.