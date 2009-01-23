Папа Римский будет проповедовать в Интернете

Папа Римский будет проповедовать во всемирной сети. Для этого Ватикан подписал контракт с крупнейшей интернет-компанией Google.

Римская католическая церковь идет в ногу со временем – обращаться к пастве понтифик будет на популярном портале YouTube. Там у Ватикана появится собственный видеоканал, где помимо Папы Римского Бенедикта XVI, пользователи интернета смогут увидеть святые места, а также значимые события в католическом мире. Широкое представительство в сети стало возможным для Ватикана благодаря договору о сотрудничестве с компанией Google. Детали соглашения будут обнародованы сегодня. Под прицелом десятка телекамер и в окружении толпы журналистов итоги переговоров объявит Энрике де Кастро, топ-менеджер Google и владелец портала YouTube. Со стороны Ватикана в проекте участвует телевизионный центр и радио Святого Престола. Кстати, сегодня они готовятся к празднованиям дня Франциска Сальского – святого покровителя журналистов.

Добавим, что ранее Ватикан уже обзавелся собственным сайтом. Для этого была зарегистрирована новая доменная зона «va».

Эхо Москвы