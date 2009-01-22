В Киеве появился монополист на рынке ритуальных услуг

Киевский городской совет принял решение о создании в столице муниципальной патологоанатомической службы – Киевского городского патологоанатомического бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующее решение проголосовали 67 из 104 депутатов Киевсовета, присутствующих в зале.

Согласно решению, на праве оперативного управления за новосозданным бюро закреплены 19 соответствующих отделений лечебно-профилактических учреждений столицы.

Городское патологоанатомическое бюро отнесено к сфере управления Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской городской государственной администрации.

Депутаты также утвердили устав новосозданного бюро.

Решение принято, учитывая обращение Главного управления здравоохранения и с целью оптимизации и улучшения работы патологоанатомической службы Киева.

В начале обсуждения этого вопроса выступила народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, которая обратилась к депутатам с просьбой не голосовать за данный проект решения. По ее словам, 20 января к ней обратились медики Киева, которые выражали обеспокоенность подготовкой указанного решения.

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что создание патологоанатомического бюро происходит после соответствующих приказов Министерства здравоохранения. Исходя из проекта решения Киевсовета, которое базируется на том, чтобы изъять у существующих медицинских учреждений действующие патологоанатомические отделения, можно говорить о нарушении принципов врачебной деятельности.

«Потому что именно существование таких патологоанатомических отделений является условием для предоставления лицензий для клиник. Без такого отделения клиники не могут существовать», - подчеркнула И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее объяснению, в этих отделениях устанавливаются не только причины смерти, но и отрабатывается много аналитического материала и ведется работа с анализами.

«Оно (Киевское городское патологоанатомическое бюро – УНИАН) может быть создано как новая структура, ему может быть передано депутатами Киевсовета имущество. Но за счет того, что отрезаются от существующих клиник части, которые являются неотъемлемой частью их деятельности, такое бюро создано быть не может», - подчеркнула народный депутат.

По ее словам, принятие такого решения является прямым нарушением закона и приказов Минздрава. Кроме того, она сообщила, что есть рекомендации Антимонопольного комитета от 15 января 2009 года. «Это акт Антимонопольного комитета о невозможности принятия такого решения без предварительного согласия АМК, поскольку это является экономической концентрацией», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

При обсуждении выступила также от Главного управления здравоохранения главный патологоанатом Киева Нина ЖУЧКОВА. По ее словам, готовя данный проект решения, сравнивался опыт в этой сфере многих стран. Кроме того, по ее словам, в 1999 году Минздрав «провозгласил продолжить процесс централизации патологоанатомической службы и создания бюро».

Как отметила Н.ЖУЧКОВА, новая структура позволит устанавливать диагнозы на современном европейском уровне. Также, по ее словам, это даст возможность патологоанатомам устанавливать объективные диагнозы.

«Никакого разрушения структуры больницы не будет, поскольку патологоанатомические отделения выводятся формально – меняется только руководство и подчинение, а работа структуры остается такой, как есть», - добавила она.