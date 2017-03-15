Во Львове задержан начальник СИЗО во время получения взятки

Во Львове вечером 14 марта сотрудники спецподразделений военной прокуратуры Западного региона совместно со Службой безопасности Украины задержали начальника львовского следственного изолятора во время получения взятки.

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Об этом УНИАН сообщил представитель управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

По полученной информации, начальник следственного изолятора был задержан во время получения части неправомерной выгоды в размере 27 тыс. гривень от гражданина, который находится под следствием.

Как отметили в пресс-службе СБУ, задержанный требовал 54 тысячи гривень от супруги арестованного за оформление документов о невозможности его дальнейшего пребывания под арестом по состоянию здоровья.

Во время обыска в кабинете полковника внутренней службы также были изъяты 6 тыс. 350 долларов и 600 евро.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.