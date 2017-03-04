В Закарпатской области задержали оперативника полиции на взятке в 55 тысяч гривень

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, в УСБ полиции Закарпатской области поступило заявление от жителя Ужгорода о том, что работник местной полиции требует у него 2 тысячи долларов США. Взамен полицейский обещал не привлекать подозреваемого к ответственности по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины или переквалифицировать статью.

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В условленный день полицейский встретился с заявителем, в своем автомобиле получил от него 55 тысяч гривень, а затем высадил мужчину на одной из улиц города. Чтобы убедиться, что за ним не следят, оперативник начал маневрировать, раз за разом нарушая правила дорожного движения. Сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции Украины вынуждены были перекрыть движение беглецу, чтобы его задержать. Однако останавливаться взяточник не собирался, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством сотрудников ВБ.

Сразу после этого 31-летнего старшего лейтенанта полиции задержали на месте происшествия. Для документирования ДТП была вызвана патрульная полиция, а в автомобиле беглеца нашли полученные от заявителя деньги.

Сотрудника полиции задержали в порядке ст.208 УПК Украины. В настоящее время прокуратурой области ему объявлено подозрение по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 224 тысячи гривен.