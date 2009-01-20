ПриватБанк назвали лучшим на валютном рынке FOREX в Украине

Международное деловое издание Global Finance признало КБ "ПриватБанк" лучшим банком-оператором валютного рынка FOREX в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "ПриватБанка", переданном агентству УНИАН.

Так, согласно сообщению, "ПриватБанк" признан лучшим банком Украины по итогам ежегодного рейтинга лучших мировых операторов валютного рынка «World`s Best Foreign Exchange Banks 2009».

По информации пресс-службы, победители были выбраны голосованием жюри, в состав которого вошли финансовые аналитики, управляющие корпорациями, эксперты в сфере банковских технологий, а также редакторы журнала Global Finance. При отборе лауреатов во внимание брались следующие критерии: объем сделок, доля рынка, географическое покрытие, сервис для клиентов, конкурентоспособные цены, использование новаторских технологий.

«Украинский "ПриватБанк" уже пятый год подряд входит в число лучших мировых банков - операторов валютного рынка FOREX» - цитирует пресс-служба банка январский номер Global Finance.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году. Активы банка на 1 октября 2008 г. составляли 73 млрд. 412 млн. 392 тыс. грн., обязательства - 65 млрд. 716 млн. 995 тыс. грн., собственный капитал - 7 млрд. 695 млн. 397 тыс. грн. Уставный капитал банка за 9 месяцев п.г. увеличился более чем вдвое и на 1 октября 2008 г. составлял 5 млрд. 684 млн. 882 тыс. грн.

Чистая прибыль ЗАО КБ «ПриватБанк» в январе-сентябре 2008 года составила 791,489 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2008 г. основными акционерами банка являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (владеет 45,95% акций), Геннадий БОГОЛЮБОВ (45,79%). Кроме того, каждый из указанных акционеров опосредованно владел 6,14% капитала банка.