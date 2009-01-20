Лукашенко поблагодарил Ющенко за «колоссальную поддержку»

Украина высоко оценивает нынешний уровень двусторонних отношений с Беларусью.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после завершения украинско-белорусских переговоров в расширенном кругу, которые состоялись сегодня в Чернигове под председательством глав государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, В.ЮЩЕНКО отметил, что удовлетворен динамикой развития отношений между странами и хотел бы видеть развитие этих отношений еще более успешным.

Со своей стороны Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО отметил высокий уровень доверия между украинской и белорусской сторонами при решении вопросов, которые возникают в отношениях. Он сообщил, что в ходе сегодняшней встречи был обсужден вопрос энергетического сотрудничества Украины с Беларусью. Что касается этого вопроса, А.ЛУКАШЕНКО выразил надежду, что Украина будет поставлять Беларуси электроэнергию.

Президент Беларуси также поблагодарил своего украинского коллегу «за колоссальную постоянную поддержку» Украиной Беларуси на всех уровнях общения с европейскими и американскими партнерами. В целом А.ЛУКАШЕНКО оценил свой нынешний визит в Украину как очень важный и продуктивный.

Стороны на переговорах также обсудили совместные проекты со странами-соседями, такими как государства Балтии и Польша.

С украинской стороны участие в переговорах приняли первый вице-премьер-министр Украины, председатель украинской части межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Александр ТУРЧИНОВ, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

По завершении переговоров в присутствии Президентов состоится церемония подписания украинско-белорусских документов.