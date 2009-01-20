Киевским учителям урезали заработок

С 1 января в Киеве приостановлена выплата муниципальных надбавок работникам сферы образования: 20-процентной надбавки для учителей и всех работников сферы образование и 50-процентной - для администрации учебных заведений.

Об этом сообщила в эфире ТРК “Киев” начальник Главного управления образования и науки КГГА Лилия ГРИНЕВИЧ.

«С 1 января мы сейчас при начислении заработной платы вынуждены руководствоваться постановлением Кабинета Министров №1036. Это значит, что мы до утверждения городского бюджета, до утверждения фонда заработной платы на следующий год не имеем права планировать и выплачивать какие-либо мотивационные надбавки, а только должностной оклад”, - сообщила Л.ГРИНЕВИЧ, обращая внимание, что вопрос очень серьезный, поскольку администрации школ, руководители школ и дошкольных учебных заведений имели 50-процентную надбавку, а это треть зарплаты.

“Для нас очень важно, чтобы в бюджет Киева мы могли все эти надбавки включить, потому что если они будут все включены и Киеврада проголосует с этими надбавками бюджет, то это значит, что даже зарплата за январь, которая будет получена без надбавок, потом, в феврале будет компенсирована и в феврале будут надбавки за января”, - подчеркнула начальник управления образования.

Что касается сегодняшнего состояния выплаты зарплаты педагогам, то Л.ГРИНЕВИЧ сообщила, что на данный момент не вся задолженность за декабрь погашена. Согласно информации Л.ГРИНЕВИЧ, ситуация была сложной в двух районах – Деснянском и Соломенском.

“К праздникам не все педагоги получили полностью зарплату за декабрь. В некоторых районах пошли путем того, что им дали усиленный аванс, но всю зарплату они не получили – это, в частности, Деснянский район. Там должна быть выплаченная заработная плата 16 января работникам отрасли, которые работают в дошкольных учреждениях, а после этого следующий транш - всем работникам общеобразовательных школ. Также в Соломенском районе была задержка с выплатой заработной платы, но до 19 января она должна была быть вся выплачена”, - сказала она.