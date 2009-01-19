Во Львовской области убит чемпион мира по метанию молота Заболотный

17 января в собственном доме ударом ножа в сердце убит 53-летний предприниматель, мастер спорта, чемпион мира по метанию молота Юрий Заболотный. Об этом сообщил корреспондент ЗИКа. Изданию удалось узнать подробности этой трагедии. К погибшему зашел гр. В. и потребовал у него деньги на наркотики, а получив отказ, ударил его ножом. Медики, которые прибыли на место события, были бессильны.

Личность убийцы стражам порядка уже известна – это житель Яворова Вячеслав В., 1951 года рождения, который 20 лет провел в тюрьмах за грабежи, разбои, наркотики. Теперь он инвалид ІІ группы. Неженат. Нигде не работает, наркоман. В декабре прошлого года он напал на Залужскую школу, угрожая двумя ножами. А в ноябре совершил нападение на Яворивскую районную больницу, требуя от медперсонала психотропные средства. Против него было возбуждено уголовное дело, проводилось следствие. Но рецидивиста не арестовали, а взяли лишь подписку о невыезде.

Сейчас стражи порядка активно разыскивают убийцу.