Газовые проблемы и Черноморский флот - это разные темы

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что напряженность во взаимоотношениях двух государств в решении «газовых» проблем не повод для пересмотра условий базирования Черноморского флота России в Севастополе.

Как сообщили агенству УНИАН в пресс-службе горсовета, комментируя журналистам «возможность очередного нарастания напряженности вокруг размещения на территории города Черноморского флота Российской Федерации в связи с нерешенностью вопросов, связанных с ценой и поставками Россией газа в Украину, В.САРАТОВ заявил, что «условия базирования Черноморского флота в Севастополе четко определены договором, заключенным Украиной и Россией на срок до 2017 года, и не могут быть использованы как инструмент решения геополитических проблем государств, в том числе и газовых».

По его словам, «после раздела ЧФ никаких проблем политического характера во взаимоотношениях между российским флотом и городом как региональной единицей Украины не возникало, так как Черноморский флот в политической жизни нашего государства не участвует».

На вопрос о перспективах повышения цен на аренду Черноморским флотом РФ объектов, сооружений и земельных участков, В.САРАТОВ ответил: «Если они будут пересматриваться, то при политическом согласии двух сторон, и Россия, как можно предположить, может дать на это согласие при условии продления аренды, однако в той политической ситуации, которая сейчас есть в Украине, это нереально».