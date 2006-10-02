Прогноз погоды на неделю

3 октября по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. В западных и северных областях - местами кратковременный дождь, в западных областях отдельные грозы. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туманы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей до 17°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

4-5 октября сохранится переменная облачность. В южной и восточной части без осадков, ночью и утром местами туман. В западных областях 4 октября местами пройдет кратковременный дождь, 5 октября - небольшие дожди, отдельные грозы. На остальной территории без существенных осадков, только днем 5 октября ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, 4 октября в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура ночью 11-16°, 4 октября в восточных, 5 октября в западных областях местами 7-9° тепла; днем 20-25°, в южной части до 28°, 5 октября в западных и северных областях 15-20°.

6-7 октября в Крыму, Приазовье, Донецкой, Луганской областях без осадков; температура ночью 11-17°, днем 21-27°. На остальной территории временами пройдут небольшие и умеренные дожди, местами грозы, только 7 октября в западных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 6 октября 9-15°, 7 октября 5-11°, днем 12-18°, в южных и центральных областях 6 октября 19-24°.

8-12 октября - преимущественно без осадков. Снижение ночной температуры до 1-7° тепла, на юге до 4-10° тепла, 8 октября на севере Левобережья, а в дальнейшем в большинстве областей на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; температура днем 12-18° тепла, на юге местами 20-23°.

В г.Киеве и области 3 октября будет переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь (ночью в Киеве без существенных осадков). Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 21-23°; по области ночью 8-13°, днем 20-25°.

4-5 октября переменная облачность сохранится. Без существенных осадков, лишь днем 5 октября небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 4 октября 20-25°, 5 октября 15-20°.

6 октября временами дождь, 7 октября ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 6 октября 10-15°, 7 октября 6-11°; днем 13-18°.