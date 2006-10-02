Милиция задержала депутата ВР Крыма - лидера ОПГ ”Сейлем”
10:27, 02 октября 2006Общество
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Народный избранник подозревается в убийствах
29 сентября сотрудниками милиции в Крыму задержан один из депутатов крымского парламента от Партии регионов, который подозревается в организации убийства двух местных бизнесменов.
Об этом УНИАН сообщили информированные источники в МВД Украины.
Согласно информации собеседников агентства, в соответствии с оперативными данными, этот депутат является одним из лидеров организованной преступной группировки под названием «Сейлем».
Кроме того, источники отметили, что сегодня в присутствии задержанного Печерский районный суд Киева должен избрать ему меру пресечения.
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