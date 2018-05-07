Как Стельмаха зажали между молотом и наковальней

В начале недели Президент Украины Виктор Ющенко встретился с министром финансов и Председателем Национального банка Украины. Темой беседы стало обсуждение ситуации с наполнением государственного бюджета, и главное – ситуация с пенсионными выплатами населению. Как стало известно по итогам встречи, для обеспечения пенсионных выплат в январе Пенсионному фонду из госбюджета необходимо будет предоставить 5,5 млрд. грн. ссуды. Об этом, в частности, сообщил на встрече министр финансов Виктор Пинзеник.

Стало быть, то, что прогнозировали, произошло.

"Где деньги, Зин?..."

Уже сразу после утверждения Государственного бюджета на 2009 год большинство экспертов отмечали, что он не просто нереалистичен, а крайне опасен для страны. Построенный на предварительно недостоверных макроэкономических показателях, по мнению экспертов, этот бюджет будет не инструментом выхода из экономического кризиса, а источником последующей дестабилизаций экономики Украины. Завышенные макропоказатели не позволят сформировать реалистичную модель поведения относительно сумм и источников поступлений средств в бюджет и направлений их использования.

Сейчас мы видим, что, по данным Казначейства , по состоянию на 11 января 2009 года исходный остаток средств правительства на счетах в НБУ составляет 7 161 млн. грн. Но следует понимать, что это не все средства, которыми может распоряжаться правительство, потому что уже открыто ассигнование общего фонда государственного бюджета в январе 2009 года. То есть, часть средств, которая находится на едином казначейском счете правительства в НБУ, уже распределена между соответствующими получателями бюджетных средств, и еще просто не использована. Другими словами, сколько в действительности свободных средств есть у правительства, точно неизвестно.

Между тем, на уже упоминавшейся встрече Виктор Пинзеник сообщил, что поступления в общий фонд Государственного бюджета Украины за первую декаду января составляли 1 млрд. грн., или 10% от планового показателя на январь. Так, по данным Казначейства , Государственной налоговой администрацией Украины, при установленном плане на январь в сумме 6 397,7 млн.грн. (без учета возмещения НДС), мобилизовано в общий фонд 613,3 млн.грн. (без учета возмещения НДС), что составляет 9,6 процента плановых показателей. Государственная таможенная служба Украины, при плане 4 563,7 млн.грн., обеспечила поступления в сумме 398,0 млн.грн. или 8,7 процента.

Поэтому, учитывая ограниченность средств на казначейском счете правительства, ситуация с финансированием даже важнейших «защищенных» статей бюджета под большим вопросом.

И этому есть свои объяснения. По информации министра финансов, за первую декаду января импорт уменьшился на 62%. В то же время, как мы помним, экономическая политика правительства до сих пор строилась таким образом, что 60% доходов государственного бюджета в 2008 году формировались за счет поступлений из Гостаможни, то есть доходов от импорта. Следовательно, резкое падение объемов импорта в четвертом квартале в прошлом году стало причиной полного провала бюджета в 2008 году. И хотя формально бюджетные показатели поступлений в общий фонд Государственного бюджета в 2008 году были выполнены, но фактически произошло это только за счет новогоднего подарка Национального банка , который дополнительно в виде превышения доходов над расходами перечислил правительству 3,5 млрд. грн. Кроме того, стоит вспомнить, что госбюджет на 2008 год планировался, исходя из инфляции на уровне 9,5% годовых, а фактически она составляла где-то 23,5-24%. То есть, вообще правительство должно было дополнительно получить еще по крайней мере 10 процентов поступлений в бюджет.

Включит ли Стельмах печатный станок?

Исходя из всего сказанного, очевидно, что главной целью встречи у Президента Украины при участии Председателя Национального банка было выбивание средств из центрального банка на выплату пенсий. Если же называть вещи своими именами, речь шла о проведении ничем не обеспеченной эмиссии национальной валюты. Поскольку прямое финансирование бюджета запрещено законодательством, Юлия Тимошенко понимая, что государственный бюджет на 2009 год откровенно не реалистичен, заложила в законе о его утверждении норму, согласно которой Национальный банк обязан на протяжении трех дней по первому требованию коммерческих банков выкупать у них государственные облигации.

Что это значит?

По информации того же Казначейства, временной росписью финансирования на января 2009 года государственные займы предусмотрены в сумме 6 618,0 млн.грн. Учитывая нереальность привлечения средств от иностранных инвесторов и украинских банков, единственным источником и должен стать печатный станок НБУ. Хотя очевидно, что даже эта сумма государственных займов не обеспечит выполнение расходов, предусмотренных временной росписью. Потому что если внимательно изучить эту роспись , можно увидеть, что финансирование Пенсионного фонда Украины предусмотрено в размере 2, 3 млрд.грн. А уже сегодня, как мы видим, министр финансов говорит о необходимости получения 5,5 млрд.грн., то есть на 3,2 млрд.грн больше, чем запланировано. Похоже, эту разницу тоже захотят покрыть за счет средств НБУ. И не факт, что Виктор Пинзеник говорил именно о средствах, которые пойдут Пенсионному фонду, а не о дополнительных ссудах, которые не указаны во временной росписи.

Следовательно, видим, нереалистичность Государственного бюджета на 2009 год становится очевидным фактом с первого месяца текущего года. И дальше, без немедленных его изменений, ситуация будет лишь ухудшаться.

Заглянув на страницу веб-сайта НБУ отныне каждый сможет, как говорится, в реальном времени наблюдать, пойдет ли Нацбанк на финансирование дефицита государственного бюджета. В случае, если количество ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ вырастет, нетрудно будет понять, что печатный станок начал работать с повышенной скоростью.

Удастся ли Главе Нацбанка не поддаться давлению, сказать тяжело, но если он не начнет покрывать беспомощность правительства и не будет печатать деньги, то курс гривни может довольно быстро даже укрепиться до 6-6,5 гривен за доллар. Хотя при этом пенсионеры могут получить свои пенсии в январе, феврале с большим опозданием, и мы еще услышим очень много обвинений в адрес Ющенко и Стельмаха со стороны госпожи Тимошенко.

Но если Стельмаха, как говорится, нагнут, курс гривни к доллару на уровне пятнадцати или даже двадцати гривен за доллар станет реальностью уже в ближайшие месяц-полтора.

Борис Кушнирук