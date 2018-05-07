Как Стельмаха зажали между молотом и наковальней
Если главу Нацбанка, как говорится, нагнут, курс гривни к доллару на уровне пятнадцати или даже двадцати гривен за доллар станет реальностью уже в ближайшие месяц-полтора....
В начале недели Президент Украины Виктор Ющенко встретился с министром финансов и Председателем Национального банка Украины. Темой беседы стало обсуждение ситуации с наполнением государственного бюджета, и главное – ситуация с пенсионными выплатами населению. Как стало известно по итогам встречи, для обеспечения пенсионных выплат в январе Пенсионному фонду из госбюджета необходимо будет предоставить 5,5 млрд. грн. ссуды. Об этом, в частности, сообщил на встрече министр финансов Виктор Пинзеник.
Стало быть, то, что прогнозировали, произошло.
"Где деньги, Зин?..."
|Владимир Стельмах
Сейчас мы видим, что, по данным Казначейства , по состоянию на 11 января 2009 года исходный остаток средств правительства на счетах в НБУ составляет 7 161 млн. грн. Но следует понимать, что это не все средства, которыми может распоряжаться правительство, потому что уже открыто ассигнование общего фонда государственного бюджета в январе 2009 года. То есть, часть средств, которая находится на едином казначейском счете правительства в НБУ, уже распределена между соответствующими получателями бюджетных средств, и еще просто не использована. Другими словами, сколько в действительности свободных средств есть у правительства, точно неизвестно.
Между тем, на уже упоминавшейся встрече Виктор Пинзеник сообщил, что поступления в общий фонд Государственного бюджета Украины за первую декаду января составляли 1 млрд. грн., или 10% от планового показателя на январь. Так, по данным Казначейства , Государственной налоговой администрацией Украины, при установленном плане на январь в сумме 6 397,7 млн.грн. (без учета возмещения НДС), мобилизовано в общий фонд 613,3 млн.грн. (без учета возмещения НДС), что составляет 9,6 процента плановых показателей. Государственная таможенная служба Украины, при плане 4 563,7 млн.грн., обеспечила поступления в сумме 398,0 млн.грн. или 8,7 процента.
Поэтому, учитывая ограниченность средств на казначейском счете правительства, ситуация с финансированием даже важнейших «защищенных» статей бюджета под большим вопросом.
И этому есть свои объяснения. По информации министра финансов, за первую декаду января импорт уменьшился на 62%. В то же время, как мы помним, экономическая политика правительства до сих пор строилась таким образом, что 60% доходов государственного бюджета в 2008 году формировались за счет поступлений из Гостаможни, то есть доходов от импорта. Следовательно, резкое падение объемов импорта в четвертом квартале в прошлом году стало причиной полного провала бюджета в 2008 году. И хотя формально бюджетные показатели поступлений в общий фонд Государственного бюджета в 2008 году были выполнены, но фактически произошло это только за счет новогоднего подарка Национального банка , который дополнительно в виде превышения доходов над расходами перечислил правительству 3,5 млрд. грн. Кроме того, стоит вспомнить, что госбюджет на 2008 год планировался, исходя из инфляции на уровне 9,5% годовых, а фактически она составляла где-то 23,5-24%. То есть, вообще правительство должно было дополнительно получить еще по крайней мере 10 процентов поступлений в бюджет.
Включит ли Стельмах печатный станок?
Исходя из всего сказанного, очевидно, что главной целью встречи у Президента Украины при участии Председателя Национального банка было выбивание средств из центрального банка на выплату пенсий. Если же называть вещи своими именами, речь шла о проведении ничем не обеспеченной эмиссии национальной валюты. Поскольку прямое финансирование бюджета запрещено законодательством, Юлия Тимошенко понимая, что государственный бюджет на 2009 год откровенно не реалистичен, заложила в законе о его утверждении норму, согласно которой Национальный банк обязан на протяжении трех дней по первому требованию коммерческих банков выкупать у них государственные облигации.
Что это значит?
По информации того же Казначейства, временной росписью финансирования на января 2009 года государственные займы предусмотрены в сумме 6 618,0 млн.грн. Учитывая нереальность привлечения средств от иностранных инвесторов и украинских банков, единственным источником и должен стать печатный станок НБУ. Хотя очевидно, что даже эта сумма государственных займов не обеспечит выполнение расходов, предусмотренных временной росписью. Потому что если внимательно изучить эту роспись , можно увидеть, что финансирование Пенсионного фонда Украины предусмотрено в размере 2, 3 млрд.грн. А уже сегодня, как мы видим, министр финансов говорит о необходимости получения 5,5 млрд.грн., то есть на 3,2 млрд.грн больше, чем запланировано. Похоже, эту разницу тоже захотят покрыть за счет средств НБУ. И не факт, что Виктор Пинзеник говорил именно о средствах, которые пойдут Пенсионному фонду, а не о дополнительных ссудах, которые не указаны во временной росписи.
Следовательно, видим, нереалистичность Государственного бюджета на 2009 год становится очевидным фактом с первого месяца текущего года. И дальше, без немедленных его изменений, ситуация будет лишь ухудшаться.
Заглянув на страницу веб-сайта НБУ отныне каждый сможет, как говорится, в реальном времени наблюдать, пойдет ли Нацбанк на финансирование дефицита государственного бюджета. В случае, если количество ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ вырастет, нетрудно будет понять, что печатный станок начал работать с повышенной скоростью.
Удастся ли Главе Нацбанка не поддаться давлению, сказать тяжело, но если он не начнет покрывать беспомощность правительства и не будет печатать деньги, то курс гривни может довольно быстро даже укрепиться до 6-6,5 гривен за доллар. Хотя при этом пенсионеры могут получить свои пенсии в январе, феврале с большим опозданием, и мы еще услышим очень много обвинений в адрес Ющенко и Стельмаха со стороны госпожи Тимошенко.
Но если Стельмаха, как говорится, нагнут, курс гривни к доллару на уровне пятнадцати или даже двадцати гривен за доллар станет реальностью уже в ближайшие месяц-полтора.
Борис Кушнирук