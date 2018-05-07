Тимошенко нашла под елкой подарок от Стельмаха

Новогодние праздники и газовый клинч с Россией оттеснили на задний план откровенное признание Минфина - в канун Нового года НБУ вежливо перевел на счет казначейства 3,5 млрд гривен. Эти средства поступили на казначейский счет не бухгалтерскими окольными путями, как это случалось в ноябре-декабре (госбанки и Фонд гарантирования вкладов покупали государственные ценные бумаги за счет рефинансирования НБУ), а сразу «живыми», так сказать, деньгами.

Вес новогоднего подарка, который Стельмах сделал Юлии Владимировне, трудно переоценить. Чтобы оценить такой презент под елку Кабмина, стоит помнить - НБУ мог бы этого и не делать, тем более после шквала обвинений, справедливых и преувеличенных, низвергнутых правительственными чиновниками на головы топ-менеджмента центробанка. План поступлений от НБУ - в виде превышения доходов над расходами – по состоянию на конец года уже был выполнен - 4,8 млрд гривен были своевременно переведены в бюджет. Однако НБУ сделал щедрый жест и бросил спасательный круг Кабмину и Минфину - и в бюджет дополнительно поступили еще 3,5 млрд гривен.

Одной серебристой пулей убиты два зайца. Во-первых, искусственное выполнение доходов в декабре за счет подарка от НБУ, скорее всего, позволит правительству отчитаться МВФ о выполнении показателей критерия эффективности относительно размера дефицита бюджета за 2008 год. Программой стенд-байего объем определен в один процент ВВП, однако с многочисленными оговорками (скажем, из расчета дефицита изымаются расходы бюджета на рекапитализацию банков и проектное финансирование). О конкретном показателе дефицита говорить еще рано, однако можно не сомневаться, что сверхплановые 3,5 млрд гривен от НБУ позволят правительству отрапортовать кредиторам об успешном выполнении программы. Какой ценой - это уже другой вопрос. Кстати, декабрьская любезность НБУ напомнила, что бурный 2008 год так же начинался с книксена в исполнении монетарного регулятора - едва лишь начался январь 2008 года, как он бегом перевел в бюджет почти миллиард гривен. Как правило, в начале года НБУ не отличается такой поспешностью. Следует думать, это было сделано по просьбе только что назначенного правительства Тимошенко, сверхзаданием которого в январе-2008 было выплатить любой ценой первый транш обесцененных сбережений.

Сверхзадание января-2009 - выплатить пенсии, и это вторая причина, почему НБУ перевел в бюджет 3,5 млрд, которые должны были бы в первые новогодние дни поступить в Пенсионный Фонд. Следовательно, первые пенсионные выплаты 2009-го года - особенные - они фактически осуществляются за счет прямой эмиссии НБУ. Пенсионеры об этом не думают, складывая купюры в бумажник и выражая возмущение новыми (смещенными) сроками получения пенсий и введением очередности их выплаты (первые - инвалиды, последние, - пенсионеры, которые работают). Однако причина всех этих административных новаций та же - Пенсионный Фонд крепко сел на мель и отныне ежедневно будет работать в чрезвычайном режиме. Если за счет подаяния от НБУ будут выплачивать и февральские, и мартовские пенсии - мы войдем в пике, в котором макроэкономический прогноз в пять процентов падения ВВП летом будет казаться творением дилетантов-оптимистов.

Будет ли правительство и в дальнейшем вешать всех собак экономического кризиса на Стельмаха после его джентльменского поступка?

Станислав Голубенко