Евровидение-2017: песенный конкурс будут вести трое мужчин

Об этом сообщает "UA:Перший".

Ведущих выбирали путем сложного многоэтапного конкурса. Кроме опыта ведения телевизионных шоу в прямом эфире, претенденты должны были продемонстрировать владение английским языком, чувство юмора, уверенность и артистизм.

Тимур Мирошниченко будет ведущим грин-рума, где исполнители будут ждать результаты конкурса.

Владимир Остапчук и Александр Скичко будут вести все шоу песенного конкурса: репетиции, полуфиналы и финал. Кроме этого, организационный комитет активно будет привлекать ведущих к подготовке Евровидения-2017.

Отметим, что свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны.

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Напомним, что в финале национального отбора Евровидения-2017, где и решалось, кто именно будет представлять Украину, выиграла группа O. Torvald.

Как сообщал УНИАН, 62-й международный песенный конкурс "Евровидение-2017" весной примет столица Украины. В конкурсе примут участие 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю Евровидения повторялось лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы "Евровидения-2017" в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.