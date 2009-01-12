Украина ежегодно «дарила» России $4 миллиарда - Соколовский

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ отметил, что миф о том, что Россия по-братски, то есть «себе в ущерб» помогала Украине льготными ценами на природный газ, не соответствует действительности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом свидетельствует анализ динамики цены российского газа для Украины, платы за транзит российского газа по территории Украины и его хранения в подземных газохранилищах Украины. “Сравнение не в интересах Украины, то есть на так называемых льготных ценах мы теряли значительно больше, чем российские партнеры”, - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Да, Украина в 2007 году протранспортировала 112,1 млрд. кубических метров российского газа по тарифу 1,7 долл. за 1 тыс.м3 на 100 км. Среднеевропейский тариф составляет около 4,7 долл. В итоге только в 2007 году Украина потеряла 3,6 млрд. дол. Кроме того, за счет льготной цены для российских партнеров за услуги украинских подземных газохранилищ мы теряем дополнительно еще около 0,3–0,5 млрд. долларов ежегодно», – подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Учитывая такое реальное положение вещей становится понятно, почему российские партнеры всячески пытаются избежать повышения до рыночного уровня тарифа за транспортировку газа по территории Украины. Ведь дополнительные 4 млрд. долл. платежей Украине для «Газпрома», который уже испытывает серьезные финансовые проблемы, будут не подъемными», – обратил внимание Уполномоченный Президента Украины.