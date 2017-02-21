ВР разрешила выделить землю на Институтской Музею Революции достоинства

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (№ 6068) проголосовали 276 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Этим законом предоставлены полномочия местным властям Киева на выделение в центральной части города земельного участка из земель коммунальной собственности в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни – Музей Революции достоинства для строительства с целью чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что речь идет о земельном участке на улице Институтской, 3.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на заседании парламента отметила, что создание такого комплекса «позволит сохранить, презентовать и распространять историю борьбы украинцев».

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По ее словам, соответствующее решение киевской власти уже есть, и «сейчас в течение трех месяцев должна состояться уже разработка соответствующего проекта на передачу этого земельного участка».

В свою очередь народный депутат Украины Егор Соболев отметил, что, насколько известно, этот участок на сегодняшний день является спорным, в отношении него идут судебные процессы с предпринимателями. Он подчеркнул, что важно предусмотреть «предохранители», чтобы земля была выделена именно для комплекса. Поэтому с голоса была принята поправка народного депутата Юрия Левченко, согласно которой: «Запрещается дальнейшее изменение целевого назначения и владельца - пользователя земельного участка».