На Евровидение от России предлагают отправить Кобзона и хор имени Александрова

Россия согласилась опять участвовать, рассказал он в комментарии пропагандистскому изданию ТАСС.

"Мое предложение, дай Бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова", - сказал Нилов.

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Ранее в СМИ появилась информация, что на Евровидение-2017 решено отправить финалиста шоу "Голос" Александра Панайотова, который уже участвовал в отборе на конкурс в 2009 году от Украины. Однако позднее представители канала заявили журналистам, что решение о российском участнике пока не принято.

Полуфинал Евровидения-2017 состоится 9 и 11 мая в Киеве, финал - 13 мая.

Ранее поддержавший аннексию Крыма народный артист СССР, а ныне депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон вспомнил, что родился в Украине и заявил, что поехал бы на Евровидение-2017, если бы не санкции.