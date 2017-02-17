На Евровидение от России предлагают отправить Кобзона и хор имени Александрова

12:53, 17 февраля 2017
Общество
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Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил направить от России депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона, а также хор им. Александрова на конкурс Евровидение, который пройдет в Киеве.

В России предложили отправить Кобзона на Евровидение / Фото УНИАН

Россия согласилась опять участвовать, рассказал он в комментарии пропагандистскому изданию ТАСС.

"Мое предложение, дай Бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова", - сказал Нилов.

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Ранее в СМИ появилась информация, что на Евровидение-2017 решено отправить финалиста шоу "Голос" Александра Панайотова, который уже участвовал в отборе на конкурс в 2009 году от Украины. Однако позднее представители канала заявили журналистам, что решение о российском участнике пока не принято.

Полуфинал Евровидения-2017 состоится 9 и 11 мая в Киеве, финал - 13 мая.

Ранее поддержавший аннексию Крыма народный артист СССР, а ныне депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон вспомнил, что родился в Украине и заявил, что поехал бы на Евровидение-2017, если бы не санкции.

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Теги: #Россия#Кобзон#Евровидение-2017