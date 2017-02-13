Билеты на Евровидение начнут продавать 14 февраля, стоимость составит до 500 евро

Около 70 тысяч билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса, который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве. В частности, они будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017, передает пресс-служба НТКУ.

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Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд рассказал: "Мы рады, что билеты поступили в продажу так быстро, несмотря на некоторую задержку. Уверены, что НТКУ нашла надежного партнера, компанию Concert.ua, и их сервис станет удобным способом приобрести билеты на долгожданное событие для огромного количества фанов Евровидения из разных стран. Также мы убеждены, что все, кто приобретет билеты, прекрасно проведут время в Киеве уже в мае этого года".

Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро.

"Мы придерживаемся нашего слогана песенного конкурса Евровидение-2017 - "Уважайте многообразие". Именно поэтому позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступны для всех слоев населения - от влюбленных студентов до состоятельных людей", - отметил заместитель генерального директора ОАО НТКУ Павел Грицак.

Как передает корреспондент УНИАН на брифинге Грицак отметил, что «планируемый доход от продажи билетов составляет 77 миллионов гривен».

62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция. Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.