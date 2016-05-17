Поддержавший боевиков Кобзон сетует, что не может выступить на Евровидении-2017 из-за санкций

Поддержавший аннексию Крыма народный артист СССР, а ныне депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон вспомнил, что родился в Украине и заявил, что поехал бы на Евровидение-2017, если бы не санкции. Об этом пишут "РИА Новости".

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"Я же под украинскими санкциями. Но я бы не испугался, я бы поехал, конечно, если бы санкции с меня сняли", — утверждает Кобзон.

При этом он заявил, что Украина — его родина и он готов петь на украинском языке.

Сообщается, что отправить на конкурс 2017 года Кобзона накануне предложил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. При этом коммунист призвал бойкотировать шоу, если Киев запретит россиянину въезд.

Напомним, народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон в феврале прошлого года заявил, что рад оказаться в санкционном списке Евросоюза, связанным с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. Сам Кобзон выступал в оккупированных Донецке и Луганске. Как известно, СБУ запретила въезд в Украину целому ряду российских артистов, которые поддержали аннексии Крыма.

Украина будет принимать Евровидение в 2017 году после победы Джамалы, которая исполнила песню "1944" о трагедии крымскотатарского народа.