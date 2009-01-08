Еврокомиссия считает, что Газпром не имел права закручивать вентиль

Европейская комиссия считает, что «Газпром» не должен был останавливать поставки газа в Европу, ссылаясь на отбор газа Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня во время заседания Комитета по вопросам внешних отношений Европарламента представитель Еврокомиссии.

"Аргументы «Газпрома», что Украина отбирает какую-то часть газа из транзита... не является основанием для того, чтобы прекращать поставки газа Россией", - сказал представитель Еврокомиссии.

При этом он отметил, что Еврокомиссия не собирается принимать участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, а также не собирается поддерживать ту или другую сторону. В то же время Еврокомиссия и в дальнейшем будет настаивать на немедленном возобновлении поставок газа в Европу.

При этом представитель Еврокомиссии выразил убеждение, что поставки газа в Европу не должны зависеть от двусторонних коммерческих споров между Россией и Украиной.

Как сообщал УНИАН, 1 января в 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки. 7 января в 07.44 Россия, согласно сообщению «Нафтогаза», полностью прекратила транзит газа через Украину. Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в прекращении работы компрессорных станций для транзита газа.