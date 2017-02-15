Высшее руководство государства почтило память украинцев, погибших в Афганистане (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Воины Почетного караула отсалютовали шестью залпами, прозвучал Государственный Гимн Украины.

В мероприятиях также приняли участие, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства, военные, представители общественных организаций.

В обращении по случаю Дня чествования участников боевых действий

на территории других государств президент отметил, что украинские воины с честью выполнили свой долг, продемонстрировали верность присяге, мужество и героизм. Глава государства напомнил, что всего через афганскую войну прошли около 160 тыс. украинцев, многие из которых погибли.

«Поколение, опаленное пламенем вооруженных конфликтов, стало активным участником развития Украинского государства. Воины-афганцы сказали свое веское слово во время Революции Достоинства, их боевой опыт и теперь является залогом многих побед в борьбе с российским агрессором за независимость и территориальную целостность Украины», - говорится в обращении.

Президент поблагодарил ветеранов за мужество в нынешней обороне родной земли, за помощь Вооруженным силам, за опыт, который передают молодому поколению защитников Украины, за самоотверженный труд ради великого будущего государства. Он пожелал им мира, крепкого здоровья, успехов и благополучия.