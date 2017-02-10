Миграционная служба не исключает, что в Украине создадут открытый реестр места жительства

В Украине по аналогии с Грузией могут создать открытый реестр места жительства граждан. Об этом председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал в интервью "Европейской правде".

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"Мы рассчитываем, что проблема подтверждения места регистрации исчезнет в течение 1-2 лет. Мы обсуждаем как вариант – так же, как в некоторых странах, например в Грузии, – сделать открытым реестр места проживания", - отметил Соколюк.

"Должна быть одна целостная система, в которой учитывается место жительства, куда человеку счета присылать и т.п. Сегодня это Львов, завтра Киев, послезавтра – Одесса. Пока эта информация записывается в чип, и в базу данных. Но местом, где она хранится, должна быть именно система, а не карта. Карточку тоже можно потерять, получить новую, а в системе должно быть постоянное актуальное место жительства", - добавил он.

Однако, по словам Соколюка, информация из реестра будет доступна только уполномоченным учреждениям: "Это, конечно, не означает, что любой желающий сможет войти на сайт, набрать "Иванов Иван Иванович" и посмотреть, где тот живет. Для этого надо ввести валидные данные ID-карты гражданина Иванова. То есть если человек пришел с новым ID, то можно ввести номер и некоторую другую информацию с карты и проверить его актуальное место жительства".