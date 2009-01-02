РосУкрЭнерго обвиняет Нафтогаз в нарушении действующего контракта

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» нарушает обязательства по контракту с компанией на подъем и транспортировку газа из подземных хранилищ газа (ПХГ).

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь компании RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ.

«НАК «Нафтогаз Украины» нарушает свои обязательства по действующему контракту с компанией RosUkrEnergo на подъем и транспортировку природного газа из ПХГ, тем самым блокирует работу нашей компании. НАК «Нафтогаз Украины» отказался предоставлять необходимые объемы газа, принадлежащего компании RosUkrEnergo, из ПХГ Украины. Обращаем внимание, что данный газ предназначен исключительно для европейских потребителей», – сказал А. КНУТОВ.

При этом он добавил, что «компания RosUkrEnergo напоминает, что в случае осуществления НАК «Нафтогаз Украины» несанкционированного отбора природного газа из ПХГ Украины и/или транзитных газопроводов, принадлежащего RosUkrEnergo, ответственность за возмещение всех убытков компании RosUkrEnergo, вызванных предъявлением претензий со стороны европейских покупателей, будет нести НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщалось, 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Украину ввиду отсутствия контракта на поставки в 2009 году, в то же время транзит газа из РФ в Европу по украинской территории продолжается в объеме 300 млн. куб. м в сутки.

После этого НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что гарантирует бесперебойный и безаварийный транзит российского газа европейским потребителям исключительно в объемах существующих договоренностей, исходящих из предконтрактного переговорного процесса. В то же время, отсутствие дополнительного соглашения относительно транспортировки российского газа по территории Украины не позволяет компании определить условия расчетов за услуги по транзиту; провести таможенное декларирование объемов транзита по странам-импортерам; гарантировать синхронную работу ГТС Украины, России и стран ЕС.

НАК «Нафтогаз Украины» отмечает выполнение всех финансовых обязательств перед ОАО «Газпром». Компания в полном объеме перечислила аффилированной с «Газпромом» компании RosUkrEnergo средства за газ, потребленный на протяжении 2008 года. Таким образом, на начало 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» не имеет задолженности перед контрагентами.

В то же время, НАК «Нафтогаз Украины» считает, что исходя из договоренностей президентов Украины и России и Меморандума между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 г., на начало 2009 года: ставка транзита по территории Украины должна носить обоснованный экономический характер и коррелироваться с общеевропейским уровнем; цена на российский природный газ для Украины должна формироваться исходя из межгосударственных договоренностей и мировой конъюнктуры цен на энергоносители.

НАК «Нафтогаз Украины» настроен на продолжение переговоров с ОАО «Газпром» в конструктивном русле для решения указанных вопросов.