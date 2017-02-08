К блокаде "Л/ДНР" присоединились бойцы ВСУ - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook написал участник блокады "Л/ДНР", нардеп Семен Семенченко.

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По его словам, бойцы ВСУ только что приехали на базу штаба блокады.

"Разбудили, напустили мороза, сейчас ищем, где разместить, а нам звонят и говорят, что с разных концов фронта и тыла едут к нам еще!" - утверждает нардеп.

Ранее участники блокады "Л/ДНР" заявили, что планируют создать вооруженные посты.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области полиция применила силу против участников блокады железнодорожного переезда в Бахмуте, которые выступают против торговли "Л/ДНР".