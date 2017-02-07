Блокада "Л/ДНР": стали известны подробности столкновений между протестующими и полицией (фото, видео)
На Донетчине протестующие остановили на трассе несколько автобусов с людьми, которые ехали снимать блокаду путей, которые ведут к оккупированным территориям.
Освобождать остановленные автобусы приехала полиция во главе с главным полицейским Донетчины Вячеславом Аброськіним, говорится в сюжете ТСН.
Так, произошло столкновение, во время которого стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ, а оружие сняли с предохранителей.
Со стороны протестующих нардеп Семен Семенченко заявил, что в автобусах везли "титушок", а полицейские избили и силой разогнали блокировщиков.
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Аброськин, в свою очередь, выложил в сеть свою версию конфликта, заявив, что в транспорте были не "титушки", а обычные работники электростанций, и полицейские действовали в рамках своих полномочий.
Ранее УНИАН сообщал, что в Донецкой области полиция применила силу против участников блокады железнодорожного переезда в Бахмуте, которые выступают против торговли с "Л/ДНР".
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