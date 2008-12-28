Причиной взрыва в Евпатории стала разгерметизация баллонов - эксперты
15:46, 28 декабря 2008Общество
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Газ вступил в реакцию?
Причиной взрыва в жилом доме в Евпатории стала разгерметизация одного из газовых баллонов, которые хранились в подвальном помещении и содержание которого вступило в реакцию с горюче-смазочными материалами, находившимися рядом, заявляют эксперты.
Об этом сообщает телеканал "1+1" со ссылкой на следственную комиссию, которая расследует причины и обстоятельства трагедии.
Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушен первый и второй подъезды дома. В результате трагедии 27 человек погибли, 21 спасен.
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