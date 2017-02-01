В Крыму произошла массовая драка между военнослужащими РФ и местными жителями - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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В частности, по данным разведки, в Крыму продолжаются случаи беспорядков и противоправных действий российских военнослужащих в отношении гражданского населения Крыма.

«30 января в одном из кафе города Армянска произошла массовая драка с участием 27 военнослужащих батальонной тактической группы (Филатовка) 51-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии (Тула) ВС РФ, которые самовольно покинули расположение полевого лагеря, и местными жителями. Инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо вели себя с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей татарской национальности», - сообщает разведка.