"Эстафета принята": нацгвардейцы поддержали флешмоб #22PushupChallenge (видео)

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Личный состав отряда принял эстафету от спецназовцев Восточного ОТО и передает ее отдельному отряду специального назначения Центрального территориального управления Национальной гвардии.

Читайте такжеЭстафета #22PushupChallenge: украинские силовики отжимаются в поддержку ветеранов боевых действий (видео)

Флешмоб #22PushupChallenge появился в США. Причиной того стала статистика о количестве самоубийств среди американских ветеранов боевых действий, которую обнародовал Департамент по делам ветеранов.

Выяснилось, что ежедневно добровольно уходят из жизни 22 бывших бойца. Условием эстафеты является 22 отжимания в течение 22 дней. Их снимают на видео и выкладывают в соцсети с соответствующим хэштегом.

В Украине флешмоб проводится в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром. Его цель – привлечь внимание к социальным и психологическим проблемам ветеранов после возвращения к мирной жизни.