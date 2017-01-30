Поддерживаете ли вы блокаду "Л/ДНР"? – опрос УНИАН

В декабре 2016 года ветераны АТО объявили террористам на Донбассе ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, иначе бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий.

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В конце января активисты перешли к активным действиям, заблокировав железную дорогу Луганск – Попасная. Позже стало известно, что на Луганщине неизвестные перерезали путь на Попасную.

В связи с этим УНИАН решил узнать мнение своих читателей, поддерживают ли они блокировку самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.