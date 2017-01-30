The Daily Beast: Построит ли Украина стену, чтобы держать россиян подальше?

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Построит ли Украина стену, чтобы держать россиян подальше?", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Температура в восточной части Украины упала до минус 12 и продолжала падать. В среду во второй половине дня более 200 транспортных средств с яркими пластиковыми кульками, чемоданами и измученными пассажирами ждали на грязной дороге посреди поля, чтобы пройти через контрольно-пропускной пункт Марьинка в той части Донецкой области, которая находится под контролем боевиков.

Некоторые люди в очереди ждали более восьми часов, но никто из них не осмелился выйти и размять ноги, поскольку окрестные поля усеяны наземными минами. Поэтому, они оставались среди бронетехники и транспорта с украинскими солдатами и офицерами службы безопасности, ожидая ... чтобы пройти таможенный контроль и оказаться на отколовшейся территории, которую поддерживает Россия.

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Мины не единственная опасность. Боевики из пророссийской стороны часто стреляют в направлении контрольно-пропускного пункта Марьинке. 25 января украинская армия сообщила о трех раненых солдатах, вдобавок к тем сотням военных и гражданских лиц, убитых и раненых в ходе последних месяцев.

Контрольно-пропускной пункт опасен, переход изживал себя, но продолжал работать, обогащая контрабандистов и усугубляя ярость критиков коррупции. Он давал возможность связи для расколотой общины.

Это может измениться. В мире растущих барьеров, все может стать гораздо хуже.

Сейчас в Киеве, столице Украины, обсуждают идею строительства реальной или виртуальной стены и изоляции 400-километровой линии фронта с оккупированной половиной Донбасса.

Возможно, это можно сделать, а, возможно, нет – сама только стоимость крепкой стены просто огромна; увеличение количества наземных мин и закрытых контрольно-пропускных пунктов будет относительно недорогим. Но, во всяком случае, сама идея приводит в ярость Евгения Вилинского, заместителя губернатора Донецкой области. Почти трехлетняя война унесла жизни более 10 000 человек. Более 2 миллионов человек на Донбассе лишились домов, и эта война продолжает убивать десятки людей каждый месяц.

В городе Марьинка некоторые из разрушенных домов на улицах Октябрьская, Ленина, и Шевченко были отремонтированы, но снайпер выстрелил в одно из новых окон. "Такое впечатление, что они издеваются", - сказал The Daily Beast глава администрации города Александр Тесля.

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В пятницу, миссия ОБСЕ предупредила о гуманитарной и экологической катастрофе в затронутых конфликтом районах Донецкой и Луганской областей, после перестрелки между украинскими силами и поддерживаемыми Россией боевиками вышла из строя водоочистная станция, и сотни тысяч остались без воды этой морозной зимой.

Что означает, оставить половину из них за стеной, под контролем поддерживаемых Москвой сепаратистов?

"Нам даже не нужно строить стену, нейтральная территория вдоль всей линии соприкосновения заминирована", - сказал Тесля The Daily Beast, затем глубоко вздохнул. "Эта стена будет построена против старых женщин, чьих-то матерей и детей? Это вам не граница между Калифорнией и Мексикой, это семьи, которые являются частью одного народа – только идиотам могло прийти такое в голову!" – возмущался Тесля.

Вилинский сказал The Daily Beast, что барьер на Донбассе в любой форме будет хуже, чем стена Дональда Трампа. Сегодня это сравнение приходит на ум многим украинцам.

Неважно, под контролем боевиков или Киева, все из почти 4 миллионов человек на территории Донецка – это граждане Украины. Разделить Донбасс официально, на бумаге, изолировать тысячи пророссийских граждан от прозападной страны, также будет означать – предать и отказаться от тех, кто, уверен Вилинский, всегда оставались верными Украине.

"Москва намерена реализовать чеченский сценарий тотального страха, в подвергнувшемся террору, прокремлевском обществе", - сказал The Daily Beast заместитель губернатора. "Но я уверен, что мы могли бы постепенно вернуть повстанческие регионы в Украину".

Ведущий сторонник плана по изоляции террористических "Донецкой и Луганской народных республик", вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроед, решительно выступает против мягкой реинтеграции отделившихся территорий. Она недавно представила проект закона, который в парламенте поддерживает партия "Самопомич", получившая голоса, в основном, в западных регионах Украины. Сыроед подталкивает к принятию нового закона и настаивает на том, что украинские олигархи, миллиардеры, родом, в основном, из восточных регионов, должны прекратить поддерживать сепаратистов.

Наиболее заметным среди этих мега-состоятельных фигур, по словам Сыроед, является Ринат Ахметов, миллиардер, который продолжает зарабатывать на производстве угля в террористических так называемых республиках и ведет торговлю с Россией и Украиной.

"Мы должны изолировать территории, оккупированные нашим вечным врагом Россией, как в экономическом, так и политическом плане, по закону; мы должны построить виртуальную стену, создать таможенную границу вдоль этой линии соприкосновения, и контролировать все передвижения и товары", - сказала Сыроед The Daily Beast.

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Ряд международных организаций, включая "Global Rights Compliance", раскритиковали закон Сыроед за то, что он может стать общим положением, которое, к примеру, может аннулировать все документы, такие как свидетельства о рождении, смерти и о браке, выданные "оккупационными властями".

"По нашему мнению, законопроект вызывает беспокойство и во многом нарушает обязательства Украины в рамках международного права", - сообщают в своем комментарии "Global Rights Compliance". Отказ признать документы боевиков, говорят они, нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, а также Европейскую конвенцию по правам человека.

Но вице-спикер настаивает на том, что пришло время для такого закона.

"Посмотрите, Путин и Трамп недооценивают друг друга, думают, что могут перехитрить друг друга, но это невозможно, и, в конце концов, в ближайшее время, между ними будет столкновение", - предсказывает Сыроед в интервью The Daily Beast.

"Этот день станет точкой, когда начнет формироваться новый глобальный порядок незащищенности, и мир не сможет этого сделать без Украины, постоянной мишени для России". Сыроед предположила, что линию для того, чтобы остановить Россию, следует провести на Донбассе. "Мы знаем Москву лучше, чем любая другая страна в мире, именно здесь мир может остановить Россию".

Половина населения разрушенной Донецкой области, около 2 миллионов человек, живет в "черной зоне", как ее называет заместитель губернатора Вилинский. У жителей самопровозглашенной и поддерживаемой Россией "Донецкой Народной Республики" нет собственных независимых новостей, и нет шансов протестовать против тысяч боевиков, на вооружении которых танки, артиллерия и реактивные системы залпового огня.

Дональд Боузер, консультант Программы развития ООН, работает в Донецке и видит сходство между действиями России в Чечне и тем, что она хочет сделать в Украине. "Тем не менее, Донбасс является гораздо большей территорией, чем любая из постсоветских сепаратистских республик", - отметил он.

Боузер имеет большой опыт работы с социальными и политическими проблемами Украины, но, основываясь на том, что слышал от чиновников в Донецкой области, он говорит, что надежда все же есть. "Администрация губернатора в Краматорске действительно борется с коррупцией. Я считаю, что Велинский – честный человек", -сказал Боузер The Daily Beast.

За год до начала войны, Вилинский заказал опрос социологов Rating Group, который должен был показать, готова ли Украина к европейской интеграции.

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"К нашему удивлению, мы увидели, что 69 процентов населения Донбасса хотели, чтобы Украина объединилась с Россией и Белоруссией в единое государство, и только 30 процентов хотели независимости страны, поэтому раскол был очевиден задолго до войны", - рассказал The Daily Beast Игорь Тищенко, исследователь из Rating Group. Социолог также подчеркнул, что тот же опрос показал, что около 90 процентов населения региона хотели, чтобы русский язык стал вторым официальным государственным языком.

Многие считают Дональда Трампа пророссийским президентом в Белом доме, и Украина сейчас, как никогда, разделилась во мнении по поводу будущего Донбасса.

Дебаты по вопросу о том, что делать с конфликтом, разгорелись после того, как один из известных миллиардеров страны, Виктор Пинчук, написал свое мнение в The Wall Street Journal под заголовком: "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией".

Заявление Пинчука подверглось критике, особенно со стороны ветеранов войны и жертв конфликта. Тесть Пинчука, бывший президент Украины Леонид Кучма, представлял Украину в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. И некоторые спрашивали, может ли олигарх выражать такое мнение без одобрения нынешнего президента Петра Порошенко. Другие раздумывают о возможности того, что миллиардеры заключили сделку по поводу будущего Донбасса, не принимая во внимание общественное мнение.

После заявления Трапма о "стене" в США, люди задаются вопросом о том, какие договоренности могут быть у нового президента США с Россией, возможно, он уступит Крым и одобрит де-факто разделение остальной части Украины.

Один из членов парламента, Мустафа Найем, хотел послать сообщение президенту США с помощью интервью The Daily Beast.

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"Президент Трамп должен понимать, что Украина будет оставаться минным полем на протяжении многих лет, и что если он попытается заключать сделки за нашими спинами, будет огромный гражданский конфликт, и когда страны Балтии и Польша поймут, что США их не поддерживают, они сформируют коалицию против агрессии России", - предупредил Найем, который твердо верит в то, что Украина может вернуть свой суверенитет.

Команда Найема вместе с Министерством иностранных дел Украины выступает против потери любой части территории Донбасса.

"Мы надеемся, что Трамп будет придерживаться Минского соглашения, нам нужны США в качестве посредника в процессе интеграции, который займет годы".

В Краматорске, чиновникам не нравится то, что решения принимаются за их спиной. "Мы уверены, что интеграция может постепенно сработать, мы видели, как молодые люди из оккупированного Донецка пересекли линию соприкосновения и прошли много километров, чтобы увидеть концерт группы "Океан Эльзы" в Мариуполе; но все сепаратисты, которые убивали наших солдат, должны быть наказаны", - говорит Игорь Стокоз, второй заместитель губернатора Донецкой области.

И Стокоз, и Вилинский оставили свои семьи в Киеве и переехали в этот регион, чтобы изменить ситуацию в этой опустошенной и до сих пор в значительной степени пророссийской части Украины. Но они знают, что впереди болезненные времена, и что обратной стороной процесса реинтеграции может стать месть и расправа, поскольку тысячи украинцев хотят убить тех, кто сотрудничал с Россией.

Стремясь быть оптимистом, можно надеяться, что адская война, которая разрушила Донбасс, также может предоставить властям в Донецке, украинцам и иностранным НПО, волонтерам и молодежным движениям уникальный шанс – превратить Донбасс в свободный от коррупции регион, прозрачный и привлекательный для молодых людей.

В четверг вечером, студенты Краматорска собрались в клубе "Вильна Хата", недавно открывшемся хипстерском центре с Wi-Fi, бесплатными книгами и чаем. Чтобы оборудовать это место в подвале старого жилого дома, активисты в Краматорске выиграли грант USAID.

"Мы рады видеть здесь всех, независимо от того, на какой стороне они были во время конфликта", - говорит Алексей Шотт, хозяин клуба "Вильна Хата" с приветливой улыбкой. "Сегодня мы презентуем новое приложение для мобильного телефона, которое расскажет вам о культурной жизни нашего города".

Шотту 24 года, он никогда не жил в Советском Союзе, но его опыта с менталитетом старой империи хватит на целый роман. С 12 апреля по 5 июля 2014 года он был свидетелем боев между сепаратистами и украинскими силами прямо на улицах своего родного города.

Шотт и его друзья, молодые и творческие люди с инновационными идеями, воплощают надежду на создание того Донбасса, который хочет построить Вилинский, в Украине без стены.

"Теперь у нас есть уникальный шанс, бюджет, ресурсы, поэтому я мечтаю, что Краматорск может стать тем, чем Западный Берлин когда-то был для Восточного [Берлина]", - сказал Велинский The Daily Beast. "У меня есть мечта, чтобы выпускники трех временно перемещенных университетов, которые сейчас находятся в Краматорске, молодые специалисты, остались на Донбассе и развивали его".