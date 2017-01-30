В Киеве проводят "кровавый" пикет Сбербанка (фоторепортаж)

Его клиентов демонстративно встречают с табличкой "Добро пожаловать в Россию" двое людей с балалайкой, автоматом, стаканов и настойкой боярышника. Участники акции также "залили кровью" карту Украины.

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Здание банка обклеили плакатами с призывом забрать оттуда деньги, ведь банк должен быть закрыт.

Созданная организацией "Азов" политическая партия "Национальный Корпус" с 30 января пикетирует центральные офисы самых известных банков страны-агрессора на территории Украины: "Сбербанк России", "Альфа-Банк", "БМ-банк", "ВТБ банк" и "Проминвест банк".