Бывшего главаря "ЛНР" Болотова похоронят 31 января в Москве

Об этом сообщает организация российских боевиков «Союз добровольцев Донбасса».

«Прощание с Валерием Болотовым будет проходить 31 января, в 13.00, в зале отпевания Троекуровского кладбища (Рябиновая улица, дом 24). Похороны пройдут на Машкинском кладбище, в 15.00. От места отпевания до места похорон будут предоставлены автобусы», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 27 января 47-летний Болотов, по информации боевиков, умер внезапно от сердечного приступа».