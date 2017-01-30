Бывшего главаря "ЛНР" Болотова похоронят 31 января в Москве
12:47, 30 января 2017Общество
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Бывшего главаря террористической организации «ЛНР» Валерия Болотова похоронят 31 января в Москве на Машкинском кладбище.
Валерий Болотов / REUTERS
Об этом сообщает организация российских боевиков «Союз добровольцев Донбасса».
«Прощание с Валерием Болотовым будет проходить 31 января, в 13.00, в зале отпевания Троекуровского кладбища (Рябиновая улица, дом 24). Похороны пройдут на Машкинском кладбище, в 15.00. От места отпевания до места похорон будут предоставлены автобусы», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 27 января 47-летний Болотов, по информации боевиков, умер внезапно от сердечного приступа».
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