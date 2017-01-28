В оккупированном Крыму суд продлил арест "диверсанту" Сулейманову до конца февраля

В временно оккупированном Крыму суд продлил арест фигуранту "дела крымских диверсантов" Редвану Сулейманову до 28 февраля. Об этом на странице в Facebook сообщил корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

Он отметил, 25 января Киевский районный суд отказался продлить меру пресечения Сулейманову, поскольку подсудность дела относится к Верховному суду Крыма. Следствие должно подать туда заявление о продлении ареста за семь дней до окончания срока 30 января.

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"То есть они уже в то время опоздали на два дня. Фактически у следствия оставалась единственная возможность законно удержать Сулейманова под арестом - обжаловать решение Киевского суда и добиться его отмены. Чтобы адвокат Сулейманова не мешал этому, Курбединова арестовали на 10 дней. И сразу же Киевский суд продлил арест Сулейманову в месяц", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершениюетерактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержании группы "диверсантов". В свою очередь президент Украины заявил о бессмысленности и циничность обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.