Борьбу с богатыми отложили до 2009 года

Правительство планирует ввести налог на недвижимость для физических лиц с 2009 года, сообщается в постановлении Кабинета Министров Украины “О прогнозе показателей сводного бюджета Украины по основным видам доходов, расходов и финансирования на 2008-2010 годы” (от 25 сентября 2006 г. № 1359), которое размещено на Правительственном портале.

Правительство разъясняет, что налог на недвижимость для физических лиц предусматривается ввести только с 2009 года, поскольку необходимо провести предварительные мероприятия по инвентаризации имущества и созданию единого реестра недвижимости граждан, анализ платежеспособности населения и расчет оптимальной ставки такого налога.

По прогнозу правительства, в случае введения налога на недвижимое имущество, поступления от него в 2009 году составят 471,2 млн. грн., или 0,06% ВВП, в 2010 г. – 553 млн. грн., или 0,06% ВВП.

В постановлении отмечается, что налог на недвижимость планируется ввести “с целью детенизации доходов населения, обеспечения социальной справедливости и укрепления собственной ресурсной базы местных бюджетов”.

При этом конкретные размеры ставок налога на недвижимость на каждый год могут уточняться во время проведения налоговой реформы, и будут определяться, исходя из реальных возможностей бюджета на соответствующий год.

В то же время, правительство не указывает ставку, по которой будет облагаться налогом недвижимость.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона “О налоге на недвижимое имущество граждан”, внесенный народным депутатом Украины Василием ЦУШКО (фракция СПУ).

В.ЦУШКО предлагает, чтобы недвижимое имущество облагалось налогом по ставке 1 (один) процент от его общей стоимости. Необлагаемым минимумом считается стоимость всех объектов недвижимости, находящейся в собственности гражданина, которая не превышает 70 тыс. долларов.

Такую же ставку налогообложения недвижимого имущества физических лиц в 2005 году предлагали установить Государственная налоговая администрация Украины и депутаты от фракции КПУ. Однако их законопроекты Верховная Рада Украины так и не рассмотрела.