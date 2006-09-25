Приватбанк круто поднялся

Украинский КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) за год поднялся на 115 позиций в TOP-1000 крупнейших банков мира, подготовленном британским финансовым изданием THE BANKER.

THE BANKER признало украинский КБ «ПриватБанк» одним из наиболее динамично развивающихся банков мира в 2006 году. По данным журнала, в нынешнем году КБ «ПриватБанк» занял в традиционном рейтинге THE BANKER «ТОП-1000 мировых банков» 819-е место, за год поднявшись в мировой банковской классификации на 115 позиций.

Такое продвижение в рейтинге позволило «ПриватБанку» войти в перечень наиболее динамично развивающихся банков HIGHEST MOVERS и в число 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.

По данным банка, на 1 сентября 2006 года кредитный портфель банка составлял 21,8 млрд. грн., что на 5,7 млрд. грн (35,4%) больше показателя начала года. Чистые активы банка за 8 месяцев т.г. выросли на 5,9 млрд. грн. и составляют 27,9 млрд. грн.

Уставный капитал банка на 1 сентября 2006 года составил 1,582 млрд. грн., собственный капитал - 2,751 млрд. грн. (рост с начала года на 12%).

Финансовый результат «ПриватБанка» по итогам января-августа т.г. составил 244,5 млн. грн.

Совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имеют равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Доля прямого участия каждого составляет 38,76%, опосредованного - 16,29%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.