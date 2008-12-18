Украине угрожает «аргентинский сценарий» и падение гривни до 70%?

Украина может повторить сценарий развития Аргентины, где во время кризиса уровень девальвации национальной валюты составил 70%.

Такой прогноз обнародовала эксперт Карин БЕРЖЕР - представитель французской компании «Euler Hermes», являющейся одним из лидеров на рынке страхования кредитных рисков.

Как передает “Немецкая волна”, в комментарии эксперта, напечатанном во французском издании «Kapital», говорится, что первыми все последствия кризиса почувствуют те государства, которые являются зависимыми от внешнего капитала. К таким, по мнению эксперта, принадлежит, в частности, Украина, где есть риск чрезвычайного ослабления экономики.

К.БЕРЖЕР ссылается на прогнозы Конференции Объединенных наций по торговле и развитию, в соответствии с которыми уже в 2008 году в таких государствах, как Украина, прямые инвестиции сократились на 10%.

В ближайшем же будущем, прогнозирует эксперт, мультинациональные компании заморозят большинство проектов, и все это выведет из равновесия платежный баланс и усилит риск сильного обесценивания национальной валюты. Достоверным сценарием развития событий в Украине, Вьетнаме и Турции является “аргентинский”, где в 2001 году песо обесценился на 70%, и это сделало невозможным экономический рост на протяжении нескольких лет.