В ЕС разработали "инструкцию" по выявлению прокремлевских троллей (видео)

В Европейском Союзе разработали "инструкцию" по выявлению прокремлевских троллей. Соответствующее видео опубликовано на странице представительства ЕС в Украине в Facebook.

В частности, в "инструкции" содержится 4 шага: идентификация тролля, изучение вопроса, обозначения и игнорирование.

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Наиболее подробно описывается 1-й шаг – идентификация. В частности, отмечается, что тролль пишет комментарий длиннее чем 4 строки, который не касается контекста, имеет множество ошибок и изложен в агрессивной манере.

Как сообщал УНИАН, Европа, где в Германии и Франции в этом году будут проходить выборы, строят оборону для противостояния возможным кибератакам России и дезинформации, что раскачивают западную политику.