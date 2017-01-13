Беженец из Эритреи выиграл дело в ЕСПЧ против Украины

Беженец из Эритреи выиграл дело в Европейском суде по правам человека против Украины, пожаловавшись на неправомерные действия пограничников. Об этом свидетельствуют данные о соответствующем решении суда по делу "Кебе и другие против Украины" (12552/12).

Сообщается, что против Украины судились двое граждан Эритреи и гражданина Эфиопии, которые пытались получить убежище в Украине.

Иностранцы жаловались на то, что когда судно, на котором они прибыли в Украину, зашло в порт Николаева, пограничники не позволили им попасть на территорию Украины.

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Между тем, иностранцы жаловались, что не имели возможности использовать внутренние правовые процедуры для решения этих действий.

«Суд отклонил иски двух претендентов: один из заявителей умер в ходе рассмотрения (и ни один из членов семьи не обратился, чтобы продолжить дело); еще один заявитель прекратил контакт со своим адвокатом в 2014 году», - говорится в сообщении.

Впрочем ЕСПЧ удовлетворил иск третьего заявителя, установив факты нарушения статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской Конвенции о защите прав человека, но не было нарушения статьи 3 (запрет жестокого обращения) Конвенции.

Однако, никакой финансовой компенсации решением суда не предусмотрено. Отмечается, что признание факта нарушения является достаточной компенсацией.