В Генштабе ожидают, что лишь 10% военных разорвут "бессрочный" контракт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Марко Андрусяк.

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«Перед подписание президентом этого закона («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка прохождения воинской службы» – УНИАН) мы проводили социологический опрос относительно тех желающих, которые получат право на увольнение», - сказал он.

«Сейчас процесс проведения соответствующих расчетов продолжается, и будет продолжаться до конца января. Окончательные цифры я назвать не могу, в процентах – это, возможно, около 10% (военных-контрактников – УНИАН) изъявят желание уволиться с воинской службы», - сказал Андрусяк.

«Это 10% от двух категорий, которые определены законом: это военные, которые заключили контракт до окончания особого периода и выслужили не менее 24 месяцев, и вторая категория – это военные, у которых закончился контракт во время особого периода и был продлен, и выслужили по продленному контракту не менее 18 месяцев», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка прохождения воинской службы».

За данное решение проголосовали 239 из 356 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что военнослужащие, заключившие контракт в особый период, могут по желанию уволиться или продолжить службу по новому контракту.

4 января президент Петр Порошенко подписал этот закон, заявив, что «тем гражданам Украины, которые фактически заключили бессрочный контракт во время особого периода, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их увольнение».