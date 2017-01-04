Порошенко подписал закон, который позволяет военным досрочно разрывать контракты

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы».

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, реализация закона позволяет урегулировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продлением и увольнением граждан с военной службы.

В частности, закон позволит военнослужащим, которые проходят военную службу по разным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

«Это позволяет вам завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем – ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства», - сказал Порошенко во время подписания закона, которое состоялось в присутствии министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

«Тем гражданам Украины, которые фактически заключили бессрочный контракт во время особого периода, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их увольнение», - отметил Порошенко.

Вместе с тем президент обратил внимание на то, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно. Законом устанавливается, что право на увольнение с военной службы получают военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления. Также уволиться имеют право военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужившие не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

Порошенко также отметил, что заключение контрактов идет согласно графику. «Мы стремительно приближаемся к 70 тысячам, и это свидетельствует об очень высоком уровне и патриотизма, и готовности с оружием в руках защищать Украину», - сказал он. «Мы действительно можем утверждать, что за 2,5 года мы построили новую украинскую армию», - подчеркнул глава государства.

Документом также вносятся изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», связанные с нормированием некоторых других вопросов относительно принятия, прохождения, увольнения с военной службы. Изменения в Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы» (№ 5337).

Согласно закону, военнослужащим, которые проходят военную службу по разным видам контрактов в особый период, предоставляется возможность по желанию продолжить службу по новому контракту или уволиться.

Право на увольнение с военной службы получат военнослужащие: проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта; заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужившие не менее 24 месяцев.