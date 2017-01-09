Во Львове прошел фестиваль вертепов (фоторепортаж)

14:02, 09 января 2017
Общество
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Украинский вертепный театр - самобытное явление в развитии театральной культуры.

7-8 января 2017 года на главной сцене Рождественской ярмарки возле городской елки перед Оперным театром во Львове проходил Фестиваль вертепов.

Отметим, вертеп представляет собой старинный передвижной украинский кукольный театр, в котором ставили религиозные и светские (преимущественно шутливые и иронические) пьесы.

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Теги: #Львов#фоторепортаж#вертеп#пьеса