Во Львове прошел фестиваль вертепов (фоторепортаж)
14:02, 09 января 2017Общество
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Украинский вертепный театр - самобытное явление в развитии театральной культуры.
7-8 января 2017 года на главной сцене Рождественской ярмарки возле городской елки перед Оперным театром во Львове проходил Фестиваль вертепов.
Отметим, вертеп представляет собой старинный передвижной украинский кукольный театр, в котором ставили религиозные и светские (преимущественно шутливые и иронические) пьесы.
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